Indigente ‘de las aguas’ no deja de molestar a comerciantes

Durango, Dgo.

Un hombre en situación de calle que es conocido por llevar consigo casi siempre varias botellas de agua, cansó ya a varios locatarios del centro de la ciudad, que se ven obligados a pedir la fuerza pública para su retiro.

Aunque el varón no es agresivo, suele ingresar a negocios y quedarse ahí por ratos prolongados, lo que inhibe la presencia de clientes, según los señalamientos.

La situación más reciente se dio en una tienda OXXO de la avenida 20 de Noviembre, cuyos encargados pidieron la presencia de la Policía Municipal, dado que el joven no quería retirarse.

Al llegar, los agentes se encontraron con el varón ya en el exterior, aunque con la intención de permanecer ahí; los oficiales trataron de explicarle la situación y, tras unos minutos de insistencia, lograron que se fuera, lo que permitieron dado que no hubo señalamiento de falta administrativa

Es de apuntar que la mayoría de las personas en situación de indigencia no tienen un hogar fijo y, pese a que la mayoría padecen algún problema mental o de adicciones, las autoridades no siempre pueden intervenir, dado que la norma indica que un allegado debe hacerse responsable del seguimiento a sus tratamientos.