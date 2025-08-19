Muere atropellado; iba a la tienda por comida 

Nombre de Dios, Dgo.

Un operador de autobús perdió la vida la madrugada de este martes tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera a Zacatecas, a la altura del municipio de Nombre de Dios.

El hombre se había bajado de su unidad para comprar alimentos en una tienda de conveniencia.

La víctima fue identificada como Israel Chagala Abraján, de 45 años, originario de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Israel, quien trabajaba para la línea de autobuses de pasajeros Turistar, estacionó su camión Volvo frente a un OXXO ubicado en el kilómetro 238 de la mencionada carretera.

Según testigos, el conductor ya regresaba a su autobús con los alimentos cuando fue impactado por una camioneta Nissan Urvan.

El vehículo era conducido por Juan Francisco “N”, de 35 años, residente de la localidad de Río Dorado, quien no logró esquivar al hombre.

Tras el accidente, testigos alertaron a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Nombre de Dios llegaron al lugar, pero confirmaron que la muerte de Israel Chagala fue instantánea.

El conductor de la Urvan fue detenido en el lugar de los hechos, a la espera de que las autoridades deslinden responsabilidades.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense.