Mujer en situación de calle es mordida por una viuda negra

Durango, Dgo
Una mujer en situación de calle, identificada como Sofía, de 24 años, fue trasladada de emergencia al Hospital General 450 luego de ser mordida por una viuda negra en el centro de la ciudad.
El incidente se reportó al número de emergencias 911 a las 15:30 horas de hoy. La mujer, que se encontraba en la calle Porras, entre Pino Suárez y 5 de Febrero, manifestó dolor en un pie, presuntamente a causa de la picadura de la araña.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, quienes esperaron a los paramédicos de la Cruz Roja. Una vez que llegaron, los técnicos en urgencias médicas valoraron a la mujer y la trasladaron de inmediato al Hospital 450 para que recibiera atención urgente y evitar cualquier complicación por el veneno.
Se espera en breve que la autoridad informe detalladamente sobre este episodio que dejó a una mujer hospitalizada.