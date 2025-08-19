Se electrocuta un hombre al instalar un boiler solar

Durango, Dgo.

José Conrado Alvarado Álvarez, de 36 años, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba instalando un calentador solar en San Juan del Río, Durango. El hombre fue reportado como un “gran quemado” debido a las lesiones graves que presenta en su cuerpo.

El incidente ocurrió a las 22:00 horas, cuando la esposa de la víctima, Ivonne, con domicilio en San Juan del Río, reportó el suceso. Según su testimonio, su esposo se encontraba laborando y al maniobrar una de las partes del calentador, hizo contacto con los cables de la luz.

Los dueños de la vivienda dieron aviso al número de emergencia 911, por lo que el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) de inmediato se comunicó con los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y una ambulancia, quienes lo trasladaron a la clínica de la cabecera municipal, donde fue estabilizado. Posteriormente, fue canalizado al Hospital 450 en la ciudad de Durango para una mejor atención médica.

El personal médico del hospital, informó que la víctima ingresó como “gran quemado” debido a la magnitud de las quemaduras que presenta, por lo que su reporte es como reservado.