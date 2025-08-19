Sorprendieron a un adulto mayor fotografiando jovencitas

Durango, Dgo.
Un grupo de mujeres se unió para enfrentar a un adulto mayor que fue sorprendido en la vía pública fotografiando a jovencitas; las féminas lo obligaron a borrar el material acumulado, pero lo dejaron ir, por lo que no fue posible ejercer acción penal en su contra.
Los hechos ocurrieron en la calle Francisco de Urdiñola de la colonia Nueva Vizcaya, cuando una mujer de 56 años y su joven hija caminaban por una banqueta.
Cuando se detuvieron por un momento, notaron que un adulto mayor enfocaba su teléfono hacia la joven, por lo que decidieron abordarlo. Cuando vieron el incidente, otras féminas se acercaron a respaldarlas.
Aunque en un primer momento lo negó, al tipo no le quedó otra que reconocer la conducta y accedió a borrar las imágenes que, con una aparente intención lasciva, había captado.
En medio del incidente, una mujer solicitó la presencia de las autoridades, pero las afectadas le permitieron irse antes de que llegara al lugar una patrulla, por lo que de momento no se ejerció acción legal en su contra.
Sin embargo, los agentes recibieron las características del individuo, con el fin de estar atentos a posibles hechos similares en la zona.