Adolescentes fueron embestidos por un RZR y uno murió

Canatlán, Dgo.

Un adolescente sin vida y otro más con lesiones graves fue el resultado de un accidente ocurrido este martes por la noche en el municipio de Canatlán, hecho en el que estuvieron involucrados los muchachos en motocicleta y un vehículo tipo RZR.

El fallecido es Irving Fabián, de 17 años, mientras que el sobreviviente, aunque reportado grave, es Jesús Guillermo, de la misma edad; ambos iban a bordo de una motocicleta tipo “cargo”

El otro involucrado es José Manuel “N”, también de 17 años, quien al momento del hecho de tránsito conducía un vehículo tipo RZR de color naranja con negro.

Según los datos recabados, los hechos ocurrieron este martes poco después de las 22:30 horas en la localidad de San José de Gracia de la demarcación ya mencionada, justo frente al templo de la Virgen de Guadalupe.

Ahí se dio el fuerte encontronazo tras el cual se solicitó el apoyo de las autoridades, lo que derivó en la llegada de personal de la Cruz Roja Mexicana y cuerpos de seguridad. Al valorar a las víctimas determinaron que una de ellas ya no tenía signos vitales.

Mientras que la otra fue llevada de urgencia al Hospital Integral de Canatlán, pero solo para su estabilización, pues por la gravedad de sus lesiones, se decidió su traslado a la ciudad de Durango.

En el caso del conductor del RZR, José Manuel, quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades.