+ Cantamos a dúo con el enorme Marco A. Solis

+ Inauguramos casino en el estado de Oklahoma

+ Ahora dicen que quisieron “proteger a Susana”

+ Ojalá que nuevos magistrados sepan a qué van

+ Se cancela la búsqueda del acelerador lineal

“Falso, ni estaba muerto y mucho menos en parranda, andaba cantando con Marco Antonio Solis…”

Anónimo

Ni en mil años llegué a pensar que algún día cantaría a duo con uno de los más grandes cantautores mexicanos, Marco Antonio Solís. Acabo de confirmar el alcance de mi voz, como les decía recientemente, que sigue estando por encima de más de un “chirrin…”…..ORALE.- Nada, que el sábado pasado, gracias a expresa deferencia de mis compadres José y Carmen, tuve el privilegio de acompañar al michoacano por lo menos en quince de los grandes éxitos en un casino de Oklahoma. Hay fotos y videos para los que lo duden…..POBREZA.- Por eso les he dicho mucho que me gusta viajar, y mientras más lejos, mejor, porque allá se respira abundancia, riqueza, decisión para el trabajo y entrega a la productividad, contraste total a lo que nos pasa acá en este paupérrimo pero entrañable rancho. Acá, todo mundo está sumido en una depresión lamentable en el que no se aspira a nada porque no hay opciones, por un lado, y por el otro, porque el conformismo y la pelotudez (guevonada) nos ha derrotado arrebatándonos la esperanza de ver de Durango otra cosa en el futuro…..ACCION.- Allá, en el grueso de los Estados Unidos el trabajo inicia a las 2 o 3 de la mañana, para lo que hay que levantarse a las una o dos de la mañana, sobre todo por los grandes desplazamientos que hay que hacer para ir tras la chuleta. Acá, los .inches guevones se levantan a las una o dos de la tarde, y eso porque el hambre ya los despertó, pero también existen quienes le huyeron a la productividad norteamericana y andan por acá dando lástimas y agarrando limosnas indignas, repugnantes, vergonzosas para seguir vegetando en este mundo de productividad, riqueza y, de hacer lo primero, aspirar a la abundancia….. LEYES.- Los cargos en el Poder Judicial del Estado, hasta principios de año, se ganaban con estudios, experiencia y respeto a los demás. Ahora, se alcanzan esas posiciones con “licenciaturas” y o “maestrías” con orígen “patito”. Ni modo, los tiempos han cambiado para mal de todos, y bien de unos cuantos. Un Hernández, de la familia condueña del gobierno de Durango, estaría por asumir una magistratura, y no nos molesta. Nada tenemos qué ver con eso, pero ojalá que hojee uno que otro código para que no lo vayan a agarrar movido. Y a propósito, hay varios de nuestros seguidores que opinan bien del muchacho, creen que puede hacer una buena tarea y que, aunque lleva la misma sangre, de ninguna manera carga con las manchas lamentables de los otros. Ojalá y asi fuera y que en el último de los casos el nuevo magistrado sepa asumir su papel y darle a cada quien lo que en justicia merece…. ZACATITO.- Es recurrente el comentario que de pronto han subido a redes algunos “textoservidores”, en el que subrayan con letras doradas, que “en realidad, en el episodio de la Susana Blanco ocurrido durante la subasta en la FENADU, la “acompañan” policías estatales “por su seguridad…”. O sea, a Susana la echaron para que “le fuera bien”… aunque alejada del hecho noticioso, o para que no siguiera reportando la amarga queja de las madres de los niños con cáncer? Es lo malo de los que tienden con facilidad a rajarse de sus actos y dichos, quieren seguir viéndonos la cara repitiendo una mentira absurda en la que el mismo director de comunicación se mostró tal cual. Son de los que creen que repitiendo un millón de veces una mentira, aquello termina siendo verdad……ENANEZ.- La aclaración del gobernador de que no es él el “gigante”, desde luego que está sobrando. O como dijimos aquella vez: Pusieron a los primeros maistrines que iban pasando a diseñar lema tan importante como el tercer informe. Esto es, que en la “aclaración” el mandatario nos dio la razón, explicó qué significa “Gigante” y que los diseñadores no pudieron, no supieron o no quisieron explicar qué es lo que pretendieron decir. El arte del diseño gráfico nos dice que es una de las más grandes joyas visuales en las que no se requieren muchas palabras para decir una cosa. Además de que, el español, según los clásicos, es el idioma más completo entre los humanos, tiene palabras mil o millones para explicar una misma cosa, y esos diseñadores (maestrines) se fueron licra, escribieron una cosa diferente, cuando pudieron explicarla de otra forma…..AVISO.- Sobre nuestra intención de buscar donaciones entre nuestros paisanos y sobre lo que estábamos montados para comprar un acelerador lineal, hay cambios. Se suspende todo, porque no vamos a resolverle al gobierno algo que es de su mera incunvencia. Estamos?

Saludos