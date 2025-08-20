En Colombia registran a bebé con el nombre “Chat Yipiti”

Cereté, Colombia. – Un hecho inusual ha generado revuelo en redes sociales y en la opinión pública de Colombia: una recién nacida fue registrada oficialmente con el nombre Chat Yipiti.

El suceso ocurrió el pasado 15 de agosto en la Oficina de Registro de Cereté, donde quedó asentado el nombre completo de la pequeña: Chat Yipiti Bastidas Guerra.

De acuerdo con la información, los padres eligieron ese nombre como un homenaje a la era digital y, en particular, a la inteligencia artificial. La inspiración proviene de ChatGPT, el popular modelo desarrollado por la empresa OpenAI, que se ha convertido en uno de los sistemas de IA más reconocidos y utilizados en todo el mundo.

La decisión ha provocado debate, mientras algunas personas aplauden la originalidad y lo consideran un símbolo de modernidad, otros lo toman con sorpresa e incluso lo ven como un nombre que podría ser motivo de burla en el futuro.

Más allá de las opiniones, el caso ha abierto la discusión sobre la libertad de los padres para elegir los nombres de sus hijos y los límites que deberían existir ante las normas sociales, culturales o legales.

Por ahora, la pequeña Chat Yipiti ya forma parte de la historia de Cereté, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la tecnología y la vida cotidiana pueden entrelazarse de maneras inesperadas.