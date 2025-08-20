Encuentran muerto a un mecánico en un lote baldío

Durango, Dgo.

Un mecánico de 46 años de edad fue encontrado muerto este martes por la noche luego de varios días sin que nadie de sus allegados lo viera.

Su cuerpo fue encontrado en un terreno contiguo a su taller mecánico, ubicado en la colonia Jalisco, al sur de la Ciudad de Durango.

La víctima fue identificada como Rubén Durán Cabrera de 46 años de edad, cuyo hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Puerto Vallarta del mencionado asentamiento.

Según sus familiares, no sabía nada de él desde el viernes y lo habían buscado en varios lugares sin éxito, incluso en el taller mecánico.

Sin embargo, decidieron hacer una nueva revisión y este martes, al asomarse al terreno de un lado del taller, se dieron cuenta de que estaba inmóvil junto a un árbol y una vez que personal médico lo revisó, confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo se hizo cargo personal de la Fiscalía General del Estado que, a través de sus distintos grupos, investigará para establecer con precisión qué le ocurrió.