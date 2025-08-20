Entró en crisis cuando estaba en el centro de la ciudad

Durango, Dgo.

Un hombre de 32 años de edad fue internado en el Hospital de Salud Mental tras ser víctima de una crisis cuando se encontraba en el centro de la ciudad; transeúntes que lo vieron mal fueron quienes pidieron el apoyo de las autoridades.

El afectado es un joven de nombre Manuel, quien tiene 32 años de edad y, en medio de su estado de shock, no pudo confirmar a las autoridades su domicilio.

Fue el martes por la tarde cuando el varón sufrió una crisis de ansiedad con ideación suicida cuando caminaba por la calle Bruno Martínez, en la que decidió sentarse al exterior del Auditorio Universitario.

Una familia que pasaba por ahí se dio cuenta de su condición y lo abordó; al ver que no se tranquilizaba, solitario apoyo en el número de emergencias y al sitio llegó personal de la Línea Amarilla,

El muchacho alcanzó a explicar que es paciente psiquiátrico, pero se dijo sin una red sólida de apoyo para superar sus problemas de salud mental, por lo que decidió no llamar a seres queridos.

Dadas las circunstancias, quienes lo atendieron lo llevaron al Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno”, donde quedó internado.