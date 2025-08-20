Falleció “El juez más amable del mundo”

El reconocido juez estadounidense, Frank Caprio, murió este miércoles a los 88 años tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

Caprio se hizo famoso en todo el mundo por sus fallos cargados de empatía y humanidad, convirtiéndose en un símbolo de justicia con compasión.

En su último video, publicado menos de un día antes de su muerte, pidió oraciones y que la gente lo recordara.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...