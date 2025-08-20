Hombre de 33 años fue acuchillado por un militar después de un encuentro pasional

Río Dorado, Dgo.

Un hombre de 33 años de edad se encuentra hospitalizado, con lesiones graves, luego de ser víctima de una agresión con arma blanca en medio de un encuentro pasional; el presunto agresor es un supuesto militar con el que la víctima vivía su primera cita.

El lesionado fue identificado con las iniciales J. I. M. M., quien tiene 33 años de edad y tiene su domicilio en el edificio C del fraccionamiento Río Dorado, lugar en el que ocurrió la agresión.

Según el informe, la víctima conoció por Facebook a un individuo que se presentó como “soldado” y, tras unos días de diálogo, acordaron reunirse para un encuentro íntimo, mismo que ocurrió en la casa de la víctima.

Sin embargo, cuando ya habían disfrutado de la intimidad, el presunto agresor (del que el lesionado ni siquiera sabe el nombre) se tornó agresivo e intentó asfixiarlo, por lo que se defendió como pudo.

El atacante no desistió y tomó un cuchillo de la cocina, con el que lo lesionó en el cuello, el rostro y la espalda; de hecho, el arma acabó enterrada en la víctima. El atacante huyó de la escena y el lesionado pidió ayuda a vecinos, que llamaron al 911.

Personal de la Cruz Roja Mexicana fue trasladado de urgencia al hospital del Instituto Mexicanos el Seguro Social, donde quedó internado con pronóstico reservado.