MORENA debe respaldar el aborto: Delia Enríquez Arriaga



Por estatutos, diputados locales de Morena tendrán que votar a favor de la despenalización del aborto en el estado de Durango, advirtió la legisladora local morenista, Delia Enríquez Arriaga.

La diputada señaló que la fracción de Morena deberá avalar despenalización del aborto en el próximo periodo podría haber consecuencias internas dentro del partido, que le correspondería a la comisión de honor y justicia nacional poder determinarlas hacia el comité estatal.

El tema ya ha sido discutido por los legisladores para poder ser analizado y discutido en septiembre, en el marco del día de acción global contra la despenalización. Enríquez Arriaga recordó que únicamente se requieren 13 de los 25 votos disponibles en el Congreso.

