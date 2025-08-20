Muere un adolescente de 17 años atropellado hay otro grave

Canatlán, Dgo.

Un adolescente sin vida y otro más con lesiones graves fue el resultado de un accidente ocurrido este martes por la noche en el municipio de Canatlán.

La víctima fatal, al igual que el sobreviviente, tenía 17 años de edad. Sus datos personales, sin embargo, no habían sido divulgados al momento de elaborar esta nota informativa.

Según los datos recabados, los hechos ocurrieron este martes poco después de las 22:30 horas en la localidad de San José de Gracia la demarcación ya mencionada.

Las circunstancias en las que estos se dieron no han sido precisadas, aunque se adelantó que en el percance participó una camioneta que arrolló a los dos muchachos.

Tras el siniestro, acudieron al lugar cuerpos de emergencia que al valorar a las víctimas determinaron que una de ellas ya no tenía signos vitales.

Mientras que la otra fue llevada de urgencia al Hospital Integral de Canatlán, pero solo para su estabilización, pues por la gravedad de sus lesiones, se decidió su traslado a la ciudad de Durango.