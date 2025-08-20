Reportan robo a casa habitación en la colonia Miguel de la Madrid

Durango, Dgo.

La tarde de este miércoles, agentes de la Policía Municipal acudieron a un llamado por daños a propiedad ajena y robo en un domicilio de la colonia Miguel de la Madrid.

La alerta se recibió a través del número de emergencia 911, movilizando a la policía municipal, para atender el reporte.

Según el testimonio del propietario, al regresar a su casa alrededor de las 12:55 p.m., encontró que un vidrio de la parte trasera de su vivienda había sido roto.

Al ingresar, se percató de que varias de sus pertenencias habían sido movidas.

Tras revisar sus objetos de valor, confirmó la ausencia de los siguientes artículos:

•Una tablet Samsung Tab A de color negro.

•Un teléfono Redmi 12 de color azul.

•Un cargador de celular.

•Una máquina de afeitar.

•Laptop Android

•dinero en efectivo

El valor total estimado de los objetos robados asciende a $20,500.

Los agentes brindaron al afectado la orientación necesaria para que acuda a la Fiscalía General del Estado e interponga la denuncia correspondiente. No se reportaron personas detenidas en el lugar de los hechos.