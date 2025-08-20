Salió de pleito con otro agricultor y lo atacó con un azadón

Poanas, Dgo.

Un agricultor de 50 años de edad resultó con varias lesiones contusas al ser víctima de un ataque a manos de uno de sus colegas, que lo agredió en medio de una discusión ocurrida en el municipio de Poanas.



El lesionado es Martín Betancourt Ibarra de 50 años de edad, quien fue trasladado desde la mencionada demarcación hasta un hospital de la ciudad de Durango para recibir atención médica.



En tanto que el presunto agresor, que fue detenido por policías municipales, es Héctor “N” de 55 años de edad, quien al igual que su víctima, es originario de la cabecera del mencionado municipio, Villa Unión.



Fue el martes cuando los dos adultos sostuvieron una discusión que se tornó violenta, en medio de la cual Héctor tomó la herramienta agrícola y comenzó a golpear a su oponente.



Fue tan fuerte el ataque, que Martín sufrió una herida grave en una de sus orejas, por lo que fue necesario su traslado en ambulancia a la ciudad de Durango. Mientras que el agresor fue entregado al agente del Ministerio Público para su procesamiento.