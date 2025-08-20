Salvan a niña de mortal picadura de alacrán

Mezquital, Dgo.



Policías asignados al municipio de Mezquital pusieron a salvo a una niña de 9 años de edad que había sido picada varias veces por un alacrán, lo que le provocó una reacción alérgica grave; por fortuna, la aplicación del antídoto la estabilizó y la reportan fuera de peligro.

De acuerdo a la información difundida por las autoridades, los hechos ocurrieron en la localidad Meza Alteña, ubicada en la mencionada demarcación.

La infante le ayudaba a su padre a arrear las borregas propiedad de su familia cuando sintió cuatro piquetes, por lo que su padre la revisó y, al encontrar al animal ponzoñoso, llamó al número de emergencias.

Agentes de la Policía Estatal asignados a la región, capacitados previamente en este tipo de emergencias, tomaron el antídoto en su base y decidieron llevarlo hasta donde estaba la niña para eficientar la atención.

Al arribar, la infante ya tenía señales de intoxicación, pero la respuesta al antídoto fue favorable y los efectos se revirtieron. De cualquier forma, fue llevada a un centro de salud de la región para mejorar la atención y ahí se le reportó estable.