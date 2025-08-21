¡ADIOS CALOR! SE ESPERAN HASTA 56 FRENTES FRÍOS

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la temporada de frentes fríos 2025-2026 iniciará oficialmente el 15 de septiembre de 2025 y terminará en mayo de 2026. Sin embargo, los especialistas advirtieron que el primer frente frío podría adelantarse hacia finales de agosto.

Se espera que se tengan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58. Los meses más intensos serán de noviembre a febrero, cuando las masas de aire polar generarán descensos marcados de temperatura, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.