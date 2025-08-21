Encontraron a tiempo a velador durante una crisis médica

Durango, Dgo

Un velador fue localizado a tiempo cuando sufría una crisis médica en el establecimiento del Bulevar de la Juventud en el que trabaja; sus compañeros de trabajo, dado que no les abría, se brincaron al negocio y lo encontraron semi inconsciente.

El afectado es el señor Jesús Martínez, un paciente de diabetes e hipertensión que sufrió una aparente crisis de hipoglucemia que fue atendida por personal de la Cruz Roja Mexicana.

Los hechos ocurrieron en el negocio denominado Pneumatic Tools, dedicado a la venta y renta de maquinaria para el sector minero y de la construcción, que se encuentra en la mencionada vialidad, a la altura de la colonia Luis Echeverría.

Fue este jueves por la mañana cuando, al llegar al lugar, sus compañeros se extrañaron porque no les abrió la puerta. Preocupados por su bienestar, decidieron subir a la azotea y saltar al interior.

Fue así que lo encontraron en medio del problema médico y pidieron asistencia médica, lo que permitió la llegada de la Cruz Roja Mexicana, cuyo personal médico lo estabilizó e incluso lo dio de alta en el lugar.