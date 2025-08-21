Hallaron muerto al vigilante de un hotel

Durango, Dgo.

Este jueves por la noche fue encontrado muerto un hombre en un pequeño hotel ubicado en la zona sur de la ciudad. Se desconocen las circunstancias en las que se dio la defunción, aunque se informó preliminarmente que el cadáver estaba ya en estado de descomposición.

La persona si vida respondía al nombre de Jesús Espino Hernández, de 40 años de edad, y en el lugar trascendió que se trata de vigilante de un hotel denominado “Del Puente”, ubicado a un costado del puente La Salle, en la colonia Tierra y Libertad.

Según la información disponible, el trabajador había estado ausente en los días previos, pero pensaron que no se había presentado a trabajar.

Dado que es un establecimiento con poca afluencia de clientes, no es común la revisión diaria de habitaciones; no obstante, este jueves por la noche notaron un olor desagradable y entraron a una de ellas.

Fue así que lo encontraron ya sin signos vitales, con señales de haber muerto hace al menos dos o tres días, por lo que de inmediato llamaron al número de emergencias.

Al sitio llegaron las autoridades, que de manera preliminar descartaron la posibilidad de algún delito; sin embargo, será hasta que se emitan los resultados de la necropsia de ley cuando se llegue a una conclusión.