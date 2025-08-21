Sedena y GN aseguran 4 vehículos robados en Los Ángeles Villas

Durango, Dgo.

Personal de la guardia nacional y el ejército mexicano aseguraron este miércoles por la noche cuatro vehículos aparentemente robados que se encontraban en una de las calles del fraccionamiento Los Ángeles Villas.

Se trata de un asentamiento ubicado justo entre los fraccionamientos Real del Mezquital y Morelos Sur, sitio en el que se montó el intenso operativo.

Fue prácticamente al anochecer cuando llegaron hasta el sitio al menos una docena de unidades de las mencionadas corporaciones generales, qué montaron guardias en los accesos y salidas del fraccionamiento semi privado.

En el exterior de un inmueble, revisaron cuatro camionetas: una Cadillac Escalade, una Toyota Tacoma, una dos RAM 2500 y una Toyota Rav4, que al contar con aparente reporte de robo, fueron aseguradas.

Sin embargo, no se reportaron personas detenidas ni muebles incautados; los cuatro vehículos fueron arrastrados en grúa a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en lo que continúan las investigaciones.