Vecina de Río Dorado se negó a pagar el taxi y luego se “pelo”

Durango, Dgo.

Una mujer estuvo un rato recorriendo varios lugares de la ciudad a bordo de un taxi, hasta que se acumuló una tarifa de 600 pesos; sin embargo, no sólo no pagó, sino que a la primera oportunidad, se le escabulló al chofer afectado y logró darse a la fuga.

El afectado es Héctor Alfredo de 38 años de edad, quien le prestó sus servicios de traslado por varias zonas de la ciudad, hasta que terminó su recorrido en el fraccionamiento Río Dorado.

Una vez ahí, el chofer le cobró y la fémina rechazó la tarifa, pese a que todo el tiempo había visto la evolución de esta en el taxímetro; el varón insistió en el cobro y la fémina señaló que sacaría dinero de su departamento.

Dado que desconfió, pidió apoyo de sus compañeros y poco después llegaron, pero la pasajera jamás regresó; incluso la buscaron en el departamento al que ingresó, pero los moradores le informaron que se había ido del lugar.

Al sitio llegó apoyo policial, pero ya no fue posible la localización de la deudora, por lo que se recomendó al afectado interponer la denuncia correspondiente.