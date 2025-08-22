Agente de la PID se disparó por accidente al limpiar su pistola

Durango, Dgo.

Un elemento de la Policía Investigadora de Delitos resultó con una lesión de bala en una de sus manos al ser víctima de un disparo accidental, sufrido cuando estaba descartando su pistola.

La víctima fue identificada como R. R. R., de 27 años de edad, quien tras el incidente se atiende en el hospital del ISSSTE.

Según lo declarado por el propio agente, se preparaba para limpiar su arma de cargo y, cuando se disponía a retirar el proyectil que estaba en la recámara, hizo un mal movimiento y esta se disparó.

La bala atinó en uno de sus dedos medios, lo que le causó una fractura expuesta que obligó a su traslado al centro médico ya mencionado.

Además de la atención médica, el caso se revisa a través del área correspondiente de la Fiscalía General del Estado para el caso de que sean necesarias medidas administrativas.