Cae industria turística en Durango

Se reduce ocupación hotelera un 5% en comparación con 2024

Por: Andrei Maldonado

Jaime Mijares Salum, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, señaló que en términos generales este año los niveles de ocupación han descendido un 5 por ciento, en comparación con años anteriores.

Agregó que lo que va del 2025 se han tenido picos muy buenos en hospedaje derivados de la realización de festivales, la feria y otras promociones turísticas que ha ofertado el estado y que le han traído buenos fines de semana.

El líder hotelero comentó que, por ejemplo, el turismo cinematográfico, cada que hay una película filmándose en Durango ocupan cuando menos el 40 por ciento de las habitaciones, con el staff y el turismo que ellos mueven.

Sin embargo, la baja tiene que ver con la situación económica del país y con los brotes de violencia que se tuvieron en otros estados; “esperamos que en este segundo semestre estos factores puedan ser revertidos”, explicó.

Mijares Salum reconoció las cifras desalentadoras que da la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje, que afirman una baja de hasta el 40 por ciento en sus servicios, esto derivado a un mayor uso de paquetes vía web.

“Es cierto que nuestras reservaciones a través de agencias de viaje han disminuido. La dinámica de turismo cambió. Todavía hay personas que hacen su reservación a través de un experto, pero otros prefieren hacerlo ellos mismos”, dijo.