Gilda Rosales: de sobreviviente de cáncer a esperanza para otras familias

Durango, Dgo.– Gilda Rosales sabe lo que significa enfrentarse al cáncer de mama. Tras superar la enfermedad y ser paciente del CECAN, decidió transformar su experiencia en apoyo para quienes hoy atraviesan ese duro camino. Sin pertenecer a una fundación, partido político ni empresa, su única motivación es ayudar con lo que vivió en carne propia.

El próximo 11 de septiembre, Gilda realizará su entrega número 57 de apoyos: despensas, pelucas, ropa, juguetes, PET reciclado convertido en alimento, artículos de higiene y un sinfín de insumos que representan alivio para decenas de familias con pacientes oncológicos.

“El cáncer no tiene palabra”, dice Gilda, quien se ha propuesto crecer cada día en esta labor solidaria. Aunque asegura no tener una meta fija, su sueño personal es llegar a más personas y multiplicar el respaldo que ella alguna vez necesitó.

Centro de acopio

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden llevar donativos a:

📍 Sport Wash, Negrete #301 ote, atrás del Hotel Gobernador

🕘 Horario: lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm, domingos de 10:00 am a 3:00 pm.

¿Qué donar?

PET (se convierte en comida) Alimentos no perecederos (latas, pastas, granos, leche, galletas, cereal) Artículos de higiene personal (jabón, shampoo, desodorante, crema, pasta dental) Pañales (de recién nacido a adulto) Ropa y zapatos en buen estado Leche en polvo para bebés Agua embotellada, jugos, barras energéticas Libros y crayolas para colorear Toallas húmedas, sanitarias y cloradas Cobijas Juguetes en buen estado Tapitas de plástico Medicamento, cubrebocas y gel antibacterial

Una cadena de solidaridad

La historia de Gilda Rosales recuerda que de la adversidad puede nacer un motor de esperanza. Hoy, su iniciativa ciudadana se sostiene únicamente en la empatía y en la suma de voluntades.

“Mi único objetivo es que nadie se sienta solo en esta lucha. Si yo pude salir adelante, quiero ayudar a que otros también lo logren”, comparte conmovida.