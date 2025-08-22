Joven intenta quitarse la vida tras ser regañado por su mamá

Durango, Dgo

Un joven de 22 años, identificado con las iniciales F.E.R., intentó quitarse la vida anoche tras ser regañado por su madre por llegar en estado de ebriedad a su casa. El hecho, que marca la quinta vez que el joven intenta agredirse, ocurrió en la calle Cuauhtémoc, de la zona centro de Durango.

A las 21:30 horas, el número de emergencias 911 recibió el reporte de una tentativa de suicidio. Al llegar al domicilio, ubicado en una casa entre las calles Pino Suárez y Mascareñas, los agentes de la Policía Estatal y Municipal encontraron al joven con una lesión leve en el brazo izquierdo, que él mismo se provocó con unas tijeras.

La madre, quien hizo el reporte, explicó a las autoridades que el joven, estudiante de profesión, se sintió “incomprendido y agobiado” al ser reprendido por su consumo de alcohol, lo que lo llevó a cortarse.

Debido a que esta es la quinta vez que intenta agredirse, las autoridades solicitaron la intervención de la Cruz Roja para una valoración inicial y, posteriormente, fue trasladado al hospital de salud mental para recibir atención profesional inmediata. El objetivo es prevenir que intente una sexta ocasión y pueda lograr su cometido.