Mujer es arrollada por una patineta en avenida 20 de Noviembre

Durango, Dgo.

Una joven de 23 años de edad fue trasladada a un hospital para descartar una probable fractura en una de sus extremidades, pues resultó lesionada al ser “atropellada” por un muchacho en patineta.

La víctima es una chica de nombre Mónica, quien tiene 23 años de edad y vive en la colonia MIguel de la Madrid.

De acuerdo a los datos recopilados por la autoridades, la joven caminaba por la banqueta por la avenida 20 de Noviembre cuando, cerca del cruce con la calle Laureano Roncal, un muchacho en patineta perdió el control frente a ella.

En dichas circunstancias, el joven saltó pero la patineta siguió directo hacia Mónica, que fue impactada por el pequeño vehículo en la pierna izquierda, lo que le generó un intenso dolor.

Dado que tuvo dificultades para seguir caminando, se solicitó la asistencia de paramédicos y personal de la Cruz Roja Mexicana llegó a la escena. Al notar indicios de una probable fractura la trasladaron al hospital del ISSSTE para su valoración.

En tanto que el muchacho de la patineta se fue del lugar con una disculpa antes de la llegada de las autoridades.