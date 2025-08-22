Vuelca camión abarrotero en carretera a Francisco Zarco, hay 2 heridos.

Canatlán, Dgo.

Dos personas lesionadas, daños materiales de consideración y un cierre carretero es el saldo del aparatoso accidente sufrido por los ocupantes de un camión de carga este viernes por la mañana.

Los lesionados se identificaron como César Buendía, de 27 años de edad, y Aarón Valles, de 35, ambos originarios de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron poco después del amanecer en el tramo Aguilera – Santa Lucía, el primero de la carretera Francisco Zarco, que conecta a Canatlán con los municipios del norte del estado.

No muy lejos de la Normal Rural, el conductor del camión cargado con abarrotes perdió el control y, tras salir levemente del camino, no pudo evitar su volcadura, en el que dicha unidad motriz acabó sobre toda la superficie de rodamiento del cuerpo que va de sur a norte.

De inmediato se solicitó asistencia médica y personal de la Cruz Roja Delegación Canatlán acudió a la escena para brindar auxilio. Ambas víctimas fueron reportadas estables, pero los daños materiales fueron cuantiosos.