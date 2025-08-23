Atraparon a un grafitero en el Corredor Constitución; ya llevaba varias pintas

Durango, Dgo.

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un vándalo que, en pleno corredor Constitución, intentaba colocar sus marcas en la infraestructura urbana; por fortuna, testigos le llamaron la atención y policías que llegaron poco después lo arrestaron.

El asegurado es un sujeto de nombre José Ricardo G. A., de unos 32 años de edad, a quien los agentes le aseguraron una lata con pintura.

Según el informe, el individuo se encontraba cerca de la esquina con 20 de Noviembre cuando testigos notaron que pretendía realizar una pinta vandálica, por lo que decidieron enfrentarlo.

El tipo reaccionó violentamente y comenzó a insultarlos, por lo que las mismas personas que estaban en la zona avisaron a agentes de la Policía Municipal que se encontraban cerca.

Los agentes, al enterarse de la situación, aseguraron a José Ricardo por su conducta agresiva, aunque no se detectó pinta vandálica alguna. No obstante, se revisan sus antecedentes, pues había en su ropa y cuerpo indicios de pintas hechas poco antes del arresto.