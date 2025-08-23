Capturan en CDMX a “El Estúpido”, presunto líder de la banda criminal “Los Estúpidos”

Ciudad de México.– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de Luis Alberto “N”, alias “El Estúpido”, señalado como probable líder del grupo delictivo denominado “Los Estúpidos”, organización que opera en la zona sur de la capital y está relacionada con delitos de secuestro agravado, robo con violencia, extorsión, homicidio y narcomenudeo.

De acuerdo con la autoridad, la detención se llevó a cabo el pasado jueves 21 de agosto en la colonia Santa Úrsula Xitla, alcaldía Tlalpan, mediante un operativo coordinado por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Los señalamientos en su contra

La FGJCDMX detalló que “El Estúpido” está vinculado a un secuestro ocurrido en julio de 2020, cuando una familia que viajaba en taxi fue interceptada por sujetos armados. En el hecho, el conductor fue privado de la libertad durante varias horas hasta que logró ser liberado.

Cabe mencionar que Luis Alberto “N” ya había sido detenido anteriormente por su presunta participación en un homicidio, sin embargo, un juez federal le concedió un amparo que le permitió enfrentar el proceso en libertad.

El grupo delictivo

La organización criminal “Los Estúpidos” mantiene su zona de influencia principalmente en el sur de la Ciudad de México. Las investigaciones apuntan a que además del secuestro, se dedican a delitos como narcomenudeo, extorsión y robo con violencia, generando un fuerte clima de inseguridad en la región.

Situación legal

Tras su captura, Luis Alberto “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez de control, quien en los próximos días determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina reafirmó su compromiso de continuar con las investigaciones y desarticular a la organización criminal, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en las denuncias que permitan avanzar en el combate al crimen organizado.