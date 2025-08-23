Dos motociclistas, muy graves tras fuertes accidentes; una iba con su hija pequeña

La Laguna, Dgo.

Dos motociclistas se encuentran hospitalizados, muy graves, luego de ser víctimas de accidentes de tránsito ocurridos en la Comarca Lagunera de Durango; en uno de los casos, la lesionada es una mujer que iba acompañada por su hija de 8 años, que resultó con golpes leves.

Uno de los casos es el de Zenaida Ávalos Galindo de 35 años de edad, quien fue ingresada al Hospital de Especialidades de Gómez Palacio con traumatismo craneoencefálico severo y varias fracturas.

Según el informe, iba por la calzada Gómez Morín, en los límites de Torreón y Gómez Palacio, cuando fue embestida en su motoneta Itálika por el Nissan Sentra de María del Carmen de 69 años, que fue detenida.

La adulta fue reportada muy grave y fue trasladada al hospital de Durango ya mencionado, donde su pronóstico es reservado.

Mientras que Hugo Brandon Irungaray Hernández, de 18 años de edad, está internado en el Hospital No. 51 del IMSS con traumatismo craneoencefálico severo y edema cerebral, producto de un derrape ocurrido en Cuencamé.

Según el informe, se accidentó en el tramo carretero que une a Pueblo de Santiago con Santa Cruz de la Cuchilla, de donde fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Cuencamé.

Sin embargo, por su gravedad se le derivó a la ciudad de Gómez Palacio y los médicos marcaron su pronóstico como reservado.