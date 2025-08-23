Durango, tercer lugar nacional en delitos de funcionarios

Cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP

Por: Andrei Maldonado

De acuerdo a las cifras que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Durango se encuentra en el tercer lugar nacional en la comisión de delitos federales cometidos por servidores públicos en lo que va del año.

Con fecha de corte al 15 de agosto, la entidad reporta la comisión de 175 delitos contemplados dentro del Código Penal Federal por parte de servidores públicos, solo superado por los dos estados con mayor población del país, la Ciudad de México, con 571, y el Estado de México, con 222.

Cabe señalar que dentro del Código Penal Federal se consideran delitos en los que pueden incurrir los servidores públicos el abuso de autoridad, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, intimidación, concusión, entre otros, donde se hayan ayudado de su puesto en la función pública para cometerlos.

En total, de enero a la fecha se han cometido en el estado 857 delitos del fuero federal, entre los que destacan precisamente los cometidos por funcionarios y los patrimoniales como los de mayor incidencia, este último rubro con 125 incidencias a lo largo de poco más de siete meses y medio.

Así mismo, se contabiliza el daño a las vías federales de comunicación, con 92 casos, 54 más portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, 12 delitos contra el código fiscal de la federación; 38 delitos relacionados al huachicol; 12 por narcomenudeo y el resto por delitos diversos.