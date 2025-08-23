Era mujer, la persona que murió atropellada anoche en el Periférico

Durango, Dgo.

Era una mujer de unos 35 años de edad la persona que murió el viernes por la noche al ser víctima de un atropellamiento aparentemente múltiple ocurrido en el Periférico, a la altura del poblado El Conejo.

La persona fallecida, cuya identidad no ha sido revelada, es una fémina que vestía pantalón

de mezclilla y chamarra, además de ropa interior en colores negro y rosa; era de tez morena y usaba una cola de caballo.

Fue poco después de las 21:00 horas del viernes cuando usuarios del Periférico de

Durango llamaron al número de emergencias 911 para reportar que, a la altura del

Distribuidor Vial de El Pueblito (cerca de El Conejo), se encontraba una persona en muy malas condiciones.

Los servicios de emergencia fueron enviados a la escena y, una vez que revisaron a la

víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales; además, su cuerpo estaba muy

dañado, con parte del mismo a varios metros de distancia del tronco.

Tras una inspección de la escena, no se encontraron documentos de identidad, por lo que la

persona fue trasladada en calidad de desconocida al anfiteatro para la realización de la

necropsia de ley.