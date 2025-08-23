Joven da carro de recompensa a quien regrese a su hermana

Una joven de nombre Nadia Margarita Berrelleza da de recompensa su auto a quien le entregue o regrese a su hermana Cecilia desaparecida hace un mes en Sinaloa.
En un mensaje en redes sociales dijo:
Nosotros somos así, trabajamos día a día somos una familia que recursos no tenemos pero siempre ayudamos a quien podemos.
Hoy por hoy les digo que no hay día que no busquemos a mi hermanita, por eso me atrevo a esto
QUIEN ME ENTREGUE A MI HERMANA LES REGALÓ MI CARRO SE QUE LO HAN VISTO NO LO PUEDO VENDER POR QUÉ ES EL ÚNICO RECURSO QUE TENGO PARA MOVERME DONDE ANDO PARA PEGAR LONAS PARA SEGUIR TRABAJANDO PERO LES PROMETO QUE SI MI HERMANA LLEGA Y TU FUISTE QUIEN ME LA ENTREGÓ NO HARÉ PREGUNTAS NO HARÉ ESCÁNDALO TE ENTREGÓ MI CARRO FACTURA Y TODO !!! sé que es poco para una vida pero ES LO ÚNICO QUE PUEDO OFRECERLES !!!
COMPARTAN !!!