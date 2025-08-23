Muere albañil tras 20 días de agonía por un accidente laboral

Durango, Dgo.

Un albañil de 57 años falleció este sábado tras permanecer 20 días hospitalizado, luego de sufrir una caída de aproximadamente cinco metros de altura mientras trabajaba en una obra.

La víctima, identificada como Gerardo Paredes González, con domicilio en la colonia Juan Lira, sufrió el accidente el pasado 4 de agosto. Su hija relató a las autoridades que el albañil se cayó de una altura considerable, y lo trasladaron al Hospital 450, de donde fue dado de alta.

Sin embargo, debido a que su estado de salud no mejoraba, la familia decidió llevarlo al Hospital San Jorge el 18 de agosto. Según el informe médico, Gerardo ingresó con un deterioro neurológico, policontundido, con inflamación cerebral, fractura de costillas y hemorragia en úlceras.

A pesar de los esfuerzos médicos, el albañil falleció a las 7:00 de la mañana del 23 de agosto. Elementos de la Fiscalía General del Estado, a través de la Coordinación de Homicidios, tomaron conocimiento de los hechos. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar la causa oficial de su muerte.