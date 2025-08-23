Murió tras caer aparatosamente en el baño de su casa

Vicente Guerrero, Dgo.

Una caída de su propia altura fue la causa de muerte de una señora de unos 65 años de edad que tenía su domicilio en el Vicente Guerrero; la tragedia ocurrió cuando se encontraba en el interior de su casa.

La persona fallecida es María Elena A. A., quien en vida tenía su domicilio en la cabecera del municipio de Vicente Guerrero.

Según el informe, los hechos ocurrieron cuando la fémina estaba por ingresar al baño de su casa y sufrió un traspié, lo que le hizo perder el equilibrio y caer; en medio del incidente, se golpeó de lleno la cabeza y quedó semi inconsciente.

De inmediato sus familiares la trasladaron a la Clínica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en la mencionada cabecera, de donde por su gravedad, la derivaron al Hospital Regional de Zona No. 1 de la ciudad de Durango.

Por desgracia, la lesión era demasiado grave y entrada la noche del viernes entró en un paro cardiorrespiratorio del que no fue posible sacarla y perdió los signos vitales.