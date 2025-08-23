Reportaron a un hombre sospechoso en el Jardín de San Antonio; era un “buscatesoros”

Durango, Dgo.

Personas que habitan a un costado del Jardín Morelos, mejor conocido como “Jardín de San Antonio”, reportaron la noche del viernes a un hombre con conducta sospechosa; al llegar, policías lo entrevistaron y resultó ser un “buscatesoros”.

Fue el viernes cerca de las 10 de la noche cuando habitantes de la zona centro llamaron al número de emergencias señalando que un varón, vestido en color oscuro, se movía sospechosamente por la mencionada plaza pública.

El despachador de los servicios de emergencia envió policías a verificar y estos comenzaron a inspeccionar a pie la intensa plaza y se encontraron con un hombre caminando en círculos en las áreas verdes.

Al acercarse, notaron que portaba un aparato que resultó ser un detector de metales, que estaba utilizando para buscar objetos metálicos en el lugar.

Según les dijo a los agentes, adquirió el artefacto recientemente y estaba realizando algunas pruebas, por lo cual decidió ir a ese lugar, acostumbrado por personas en situación de calle, para buscar monedas en el pasto.

Los agentes le pidieron, en tal sentido, guardar su conducta en lo más posible para no generar actos de molestia.