Roban $8 mil pesos tras amarrar y encerrar a empleado de Oxxo

Durango, Dgo

Un empleado de una tienda Oxxo fue asaltado y encerrado en el baño del local por dos sujetos armados que se robaron cerca de 8 mil pesos en efectivo.

El asalto ocurrió en la madrugada del 23 de agosto a las 02:50 horas, en la sucursal ubicada en la calle Ocampo, entre Encinos y Montecarlo, en el fraccionamiento Las Praderas. La alarma de la tienda se activó, alertando a las autoridades.

Según el reporte, dos hombres vestidos de negro ingresaron al establecimiento, amenazaron al empleado con una navaja y lo amarraron con cinta en las manos antes de encerrarlo en el baño. La víctima logró liberarse al frotar la cinta contra un mueble y de inmediato llamó a su encargado, quien le pidió que reportara el incidente al 911.

Al llegar la policía, se percataron de que la caja registradora había sido vaciada. Las unidades de la Policía Estatal y Municipal asistieron al lugar, pero los asaltantes ya habían huido con rumbo desconocido. Hasta el momento, no hay detenidos.