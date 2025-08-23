Robó chocolates y yogur en un centro comercial

Durango, Dgo.

Un hombre de 31 años de edad fue sorprendido robando mercancía en un centro comercial de la zona oriente de la ciudad, por lo que el personal solicitó apoyo de las autoridades. Sin embargo, el afectado le otorgó el perdón, dado el tipo de mercancía que llevaba.

La persona asegurada es M. A. U., quien dijo tener su domicilio en la colonia Luz del Carmen y que cometió el ilícito en la tienda Bodega Aurrerá ubicada en Circuito Interior.

Según el informe, el varón ingresó al establecimiento y recorrió un par de pasillos, donde ocultó en un bolso plástico un par de chocolates y yogur. Después se dirigió a la salida del lugar.

Sin embargo, dado que el personal se dio cuenta del atraco, lo retuvieron y se pidió apoyo de la Policía Municipal, que llegó poco después.

Una vez ahí, se inició un diálogo en el que se acordó no denunciar penalmente al muchacho, dado que los artículos eran de bajo costo y aparente necesidad, por lo que solo se le aplicó un arresto administrativo.