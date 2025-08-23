Sale de una cantina y muere atropellado

Gómez Palacio, Dgo

Un hombre de 61 años, identificado como Demetrio Domínguez Caustrita, perdió la vida anoche tras ser atropellado por un tráiler cuyo conductor se dio a la fuga. El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas en el tramo carretero que conecta la localidad de Estación Noé con el ejido Jiménez.

Según los primeros informes, Domínguez Caustrita había estado consumiendo bebidas alcohólicas en una cantina de la zona. Al salir, caminó por la carretera y a la altura del kilómetro 21 fue impactado por el vehículo de carga pesada.

El cuerpo de la víctima quedó sin vida en el lugar, y hasta el momento se desconocen las características del tráiler, así como la identidad del responsable, quien abandonó la escena del crimen.

Personal de la Fiscalía General del Estado, a través del Agente del Ministerio Público, acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna para la necropsia de ley, que determinará la causa exacta de su muerte.