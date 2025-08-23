Suspenden fiesta callejera en la colonia Azcapotzalco

Durango, Dgo.

La llegada de policías municipales a una de las calles de la colonia Azcapotzalco, acabó con la mini fiesta que dos hombres habían armado en una banqueta, aprovechando la generosidad de uno de ellos, que le habían invitado el Tonayán al otro.

Fue el viernes por la tarde cuando el primero de ellos llegó armado con una botella de licor a donde estaba el segundo y decidieron que la sombrita de un árbol era el mejor lugar para acabar con ella.

Todo era risas y diversión, pero de la nada, llegó la unidad 2435 de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y, al ver la falta administrativa, sus agentes procedieron a informarles de su infracción.

Los dos varones fueron arrestados y, junto con su botella, entregados al Juez Cívico, que se hizo cargo de ambos y ordenó un arresto administrativo.