Vivienda popular y de renta, las que más buscan duranguenses

Alicia Dalhel Domínguez Seade, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), señaló que la vivienda popular y la renta de aquellas que no excedan los 15 mil pesos mensuales, es lo que mayor demanda tiene en Durango en tema de casas habitación.

Reconoció que, actualmente, existe una sobreoferta de vivienda de tipo residencial, por lo que se está quedando debido a sus altos costos; “hay mucha vivienda en inventario, pero no se está logrando colocar. Las ventas son bajas, aunque son mejor que las del año pasado”, puntualizó.

Afirmó que lo que más se está pidiendo son departamentos y vivienda chica en renta por parte de jóvenes y estudiantes; “los recién egresados o recién casados no cuentan con los recursos para adquirir un terreno propio o una residencia, por lo que también en venta se busca vivienda chica”.

La empresaria afirmó que en los últimos años ha sido posible ver un crecimiento exponencial en el levantamiento de desarrollos de fraccionamientos residenciales, principalmente a las afueras de la ciudad; sin embargo, varios factores han hecho que la mayoría de estos posea viviendas sin dueño.

Domínguez Seade aseveró que las condiciones económicas actuales de los duranguenses están provocando un retraimiento en la economía en general y el sector inmobiliario no es ajeno a estas condiciones, que también impactan en el sector comercial en el tema de renta de locales.

En ese tema, afirmó que, en el caso del primer cuadro de la ciudad, se tiene un alto porcentaje de locales vacíos debido a que el costo promedio está rondando los 30 mil pesos al mes, cuando se trata de locales ubicados en sitios sin estacionamiento, lo que repercute en la llegada de clientes.