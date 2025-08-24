Inician clases mañana lunes en escuelas particulares

Este lunes inicia el nuevo ciclo escolar 2025 en el sistema particular, mientras el 1 de septiembre arrancan las actividades en las escuelas públicas de nivel básico.

Acorde a la normativa, todas las escuelas privadas inician actividades lectivas este lunes 25 de septiembre, mientras que las públicas arrancan el día primero del mes entrante y terminan el 15 de julio de 2026. Obviamente, las escuelas particulares terminan una semana antes.

La Secretaría de Educación Pública ha establecido que serán 185 días de clases.

Subraya que en invierno las vacaciones serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, en tanto que las de Semana Santa serán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026.

Anotar que este programa es válido para los niveles básicos, es decir, preescolar, primaria y secundarias de todo el país.

Hay que precisar que la SEP está avisando que para los que consulten el calendario en la Inteligencia Artificial pueden encontrar diversos errores, por lo que es preciso considerar exclusivamente la información que emita la propia dependencia.

En otros términos, temprano inician las carreras y las desmañanadas para que los alumnos de esos niveles puedan llegar a tiempo a su escuela y sobre todo en las particulares, no lleguen tarde para que no los dejen fuera.