Se pronostican lluvias en Durango del lunes al miércoles

Durango enfrentará tres días consecutivos de precipitaciones intensas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes, martes y miércoles se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, que podrían extenderse en gran parte del estado.

El fenómeno obedece a la presencia del monzón mexicano en el noroeste del país, el cual, al interactuar con una circulación de baja presión en altura que se desplazará sobre Sinaloa y Durango, propiciará condiciones para que se registren lluvias puntuales intensas en la entidad.

Además de las precipitaciones, se prevé un descenso moderado de la temperatura, con valores que oscilarán entre los 13 grados como mínima y 30 grados como máxima, lo que contrasta con las altas temperaturas registradas semanas anteriores.

Con estas condiciones, Durango vivirá jornadas de clima inestable, marcadas por lluvias que, si bien representan un respiro ante la sequía, también demandan precaución ciudadana para evitar riesgos.