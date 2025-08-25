American Airlines aumenta su frecuencia de vuelos a Durango

Durango, Dgo

American Airlines anunció un aumento en su servicio de vuelos hacia México, incluyendo la ruta de Dallas Fort Worth (DFW) a Durango (DGO), justo a tiempo para la temporada de la festividad de los Reyes Magos, del 6 al 13 de enero de 2026. Con este ajuste, la aerolínea operará dos vuelos diarios en esta ruta, duplicando su frecuencia habitual.

La expansión del servicio también beneficiará a otras ciudades mexicanas como Morelia (MLM) y Oaxaca (OAX), que también tendrán dos vuelos diarios desde DFW. Además, la ruta de Phoenix (PHX) a Zihuatanejo (ZIH) aumentará a servicio diario y se extenderá el servicio estacional de Chicago (ORD) a Querétaro (QRO) hasta el 13 de enero de 2026.

“Con este servicio adicional, las familias y amigos tendrán aún más oportunidades de reunirse con sus seres queridos durante estas fiestas tan especiales”, afirmó José María Giraldo, Director General de operaciones de American Airlines en México, Canadá, el Caribe y Centroamérica.

American Airlines continuará fortaleciendo su presencia en el país con el lanzamiento de su destino número 30 en México, Puerto Escondido (PXM), a partir del 3 de diciembre. También se sumarán nuevas rutas a Chicago (ORD) desde Ciudad de México (MEX) y Querétaro (QRO) en octubre y diciembre, respectivamente.

Con estos nuevos vuelos, la aerolínea operará más de 880 vuelos semanales en temporada alta desde México durante el invierno, lo que representa un aumento de más del 13% en su capacidad de asientos en comparación con el año anterior.