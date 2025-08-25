Cae barda del Centro de Desarrollo del DIF en la Ampliación PRI

Durango, Dgo

La barda perimetral del Centro de Desarrollo del DIF, ubicado en la colonia Ampliación PRI, colapsó esta mañana debido a las intensas lluvias de las últimas horas. Vecinos de la zona reportaron el incidente a través de redes sociales, alertando sobre el peligro que representa la situación.

El derrumbe ocurrió en la calle Crisantema, en la parte trasera del edificio del DIF. Los habitantes de la colonia expresaron su preocupación de que el resto de la estructura pueda caer, ya que el terreno se encuentra reblandecido por el agua.

Los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades para que acudan a revisar la estructura y tomen medidas de precaución, pues se trata de una calle muy transitada y temen que el derrumbe ponga en riesgo a los transeúntes.

Se espera que este lunes, el monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia ocasionarán lluvias puntuales intensas en Durango por lo se eleva el riesgo de colapso.