Fueron dos los baleados por pleito por terrenos

Durango, Dgo.

Fueron dos los jóvenes que resultaron con heridas de bala al ser parte de un pleito familiar relacionado con la posesión de terrenos de la región serrana de Durango; una de las víctimas fue reportada grave.

El lesionado de mayor consideración es Osiel Eduardo de 29 años de edad, quien sufrió una herida en la región abdominal, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General 450.

La otra víctima, que resultó con una herida en la mano izquierda, es Óscar Iván, de 20 años; al igual que el otro paciente, tiene su domicilio en la localidad de San Isidro, en la región serrana de Durango.

Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde, cuando Osiel Eduardo intentaba mediar el conflicto entre su hermano Jorge Luis y su primo Juan, de 52 años; fue este último quien sacó la pistola que hirió a las dos víctimas.

El atacante logró huir de la escena, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado ya trabaja para dar con su paradero; en tanto que los lesionados son atendidos en el ya mencionado centro médico capitalino.