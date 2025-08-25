Ladrón se lleva 7000 del OXXO de Villas del Guadiana

Durango, Dgo.

Un sujeto que logró darse a la fuga se robó 7 mil pesos de una tienda OXXO ubicada en el fraccionamiento Villas del Guadiana 2. El individuo rompió un cristal e ingresó por la fuerza.

Los hechos ocurrieron este lunes por la madrugada en el establecimiento ubicado en la avenida Constelaciones cuando un empleado estaba de guardia.

Fue a eso de las 05:00 horas cuando el individuo, que tenía el rostro cubierto, llegó al establecimiento comercial y arrojó una piedra de tamaño considerable para romper uno de los cristales.

Una vez que lo logró, ingresó al sitio y mediante amenazas logró que le dieran el dinero contenido en la caja registradora, qué es el total de $4000 ya mencionado. Como armar para amedrentar, usó una navaja.

Después de eso el tipo logró escapar y aunque policías realizaron recorridos por los alrededores tras un llamado al número de emergencias 911, no fue posible su localización.