Murió ahogado en una alcantarilla; quería quitar basura

Gómez Palacio, Dgo.

Un hombre de 59 años de edad murió el domingo al ser víctima de un atípico ahogamiento, pues su deceso ocurrió dentro de un registro del drenaje sanitario del municipio de Gómez Palacio.

La persona fallecida es el señor Lucio Castillo Gómez de 59 años de edad, quien tenía su domicilio en el fraccionamiento Álamos Infonavit, pero cuyo deceso ocurrió en la calle Turquesa del fraccionamiento La Esperanza.

Según los datos iniciales, en ese lugar se había registrado un taponamiento, por lo que una vecina le solicitó ayuda para realizar trabajos de desazolve.

Mientras lo hacía, al parecer cayó a un registro sin que nadie se diera cuenta y su cabeza quedó dentro de los fluidos urbanos, lo que le provocó un ahogamiento; al encontrarlo, la misma vecina llamó al número de emergencias.

Al lugar llegó personal médico, que confirmó el deceso de Lucio y notificó al agente del Ministerio Público, que ordenó el traslado de los restos a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.