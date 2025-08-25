Tendremos una semana lluviosa con ambiente cálido en Durango

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha emitido un pronóstico meteorológico para el estado de Durango, válido desde el lunes 25 hasta el martes 26 de agosto. Se esperan lluvias intensas, ráfagas de viento y un ambiente de cálido a muy caluroso en algunas zonas.
Pronóstico para las próximas 24 horas:
Lluvias: Se prevé una alta probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, con acumulaciones de 10 a 50 mm en la sierra occidental. En los municipios cercanos a la sierra y en los valles del centro, sureste y oriente del estado, incluyendo la ciudad de Durango, las lluvias serán moderadas a fuertes, con 5 a 20 mm.
Temperaturas: La temperatura mínima al amanecer del lunes será de 15 a 16 °C. espera un ambiente cálido al mediodía y por la tarde, con una máxima de 28 a 29 °C.
Viento: Se pronostican rachas de viento moderadamente fuertes de 30 a 40 km/h en gran parte del estado.
Pronóstico extendido a 3 días:
- Martes 26 de agosto: Se mantendrán las lluvias fuertes a intensas en la sierra occidental, con hasta 75 mm de acumulación. En el resto de la entidad, se esperan lluvias ligeras a moderadas. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 29 °C.
- Miércoles 27 de agosto: Las lluvias serán de ligeras a moderadas en la sierra occidental y municipios del norte. La temperatura máxima podría alcanzar los 30 °C.
- Jueves 28 de agosto: Se prevén lluvias moderadas a muy fuertes en la sierra, con hasta 50 mm, y lluvias ligeras en el resto del estado. Se pronostica un aumento en la temperatura máxima, con valores entre 30 y 31 °C.
La CONAGUA advierte que estas condiciones son producto de la interacción del monzón mexicano con una vaguada en altura y canales de baja presión. Se recomienda a la población tomar precauciones ante las lluvias y las ráfagas de viento.